VASKİ, Kadınlar Günü’nü unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla kurumda çalışan kadın personellerle bir araya geldi.

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla VASKİ’de çalışan kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi. Toplantı odasında düzenlenen etkinlikte Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve genel müdür yardımcıları kadın personellerle bir araya geldi. Etkinlikte günün anlam ve önemine binaen pasta kesildi. Pastayı, kadın personelleri temsilen Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanı Hülya Talay kesti. Daha sonra Genel Müdür Kaplan ve genel müdür yardımcıları kadın personellere karanfil ve hediye takdim etti.

Burada kısa bir açıklama yapan Genel Müdür Kaplan, kadınların toplumdaki önemine değinerek; toplumun en önemli yapı taşını kadınların oluşturduğunu belirtti. Kaplan, “Emekleriyle, fedakârlıklarıyla ve sevgileriyle insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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