Vefa Destek ekipleri Kadınlar Günü'nde şehit annelerini ve öğretmenleri unutmadı

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Van'ın Erciş ilçesinde Vefa Destek ekipleri, şehit annelerini ve öğretmenleri ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Erciş Vefa Destek ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öğretmenleri ve şehit annelerini unutmadı. Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçedeki okulları ve şehit ailelerini ziyaret etti. Öğretmenlere ve şehit annelerine çiçek takdiminde bulunan Vefa Grubu, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

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