Edremit Belediyesinden izinsiz ağaç kesenlere ceza İzinsiz ağaç kesen vatandaşa ağaç başına 395 TL idari para cezası kesildi

Van’ın Edremit Belediyesi şehir merkezi başta olmak üzere muhtelif yerlerde izinsiz ağaç kesimi yapan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Edremit Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda ilçede mevcut yeşilin korunması ve ağaç kesiminin önüne geçmek amacıyla ağaç kesimlerini meclis kararı ile izne bağlamıştı. Ekim 2020 yılı meclis toplantısında alınan karara rağmen izinsiz yapılan kesimlere ceza yağdı. Belediyede yapılan tüm uyarılara rağmen, izinsiz ağaç kesenler hakkında tutanaklar tutularak cezai işlem uygulandı. Erdemkent Mahallesi’nde bulunan ağaçları hiçbir gerekçe göstermeden ve izinsiz olarak kesen Cebrail Ç. isimli vatandaş, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci Maddesi gereğince izinsiz ağaç kesmekten dolayı belediye zabıta ekipleri tarafından para cezasına çarptırıldı. Toplamda 23 ağaç kesen Cebrail Ç.’ye ağaç başına 395 TL idari para cezası kesildi.



“Ağaç kesimlerini belediyemize bildirin”

Ağaç kesme işlemi yapmak isteyen vatandaşların Edremit Belediyesine müracaat ederek izin alması gerektiğini ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ağaç kesimi işlemi belediyemizce uygun görüldüğü takdirde ekiplerimizin gözetiminde işlem yapılacaktır. Vatandaşlarımızın, ilçemizin herhangi bir noktasında ağaç kesme işlemi gördüklerinde çevreyi ve yeşili korumak adına mutlaka 153 zabıta hattını arayarak durumu belediyemize bildirmeleri gerekmektedir. İzinsiz yapılan ağaç kesimi işlemlerinde vatandaşlarımıza Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlemlerin uygulanacaktır.

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