İpekyolu’nda ‘Dinamik Denetim Süreci’ toplantısı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında "Dinamik Denetim Süreci" toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirlerine yönelik gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge kapsamında İpekyolu Belediyesinin toplantı salonunda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirus Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre düşük risk grubunda olan Van’da, kontrollü normalleşme döneminde İpekyolu ilçesinde yapılacak denetimler ve alınacak ek tedbirler Kaymakam Sinan Aslan’ın başkanlığında masaya yatırıldı. Toplantıda İpekyolu ilçesinde mevcut faaliyetlerine devam eden işyeri denetim ekibi ve mahalle denetim ekibine ilaveten belediye denetim ekibi, meslek odaları denetim ekibi, iş güvenliği sertifikasına sahip personel ekibi ve gıda denetmenleri ekibinden oluşan genel denetim ekibinin ilçe genelinde kapsamlı denetim faaliyetlerinde bulunmaları amacıyla ilçe kurum ve kuruluş personeli, mahalle muhtarları ile ilgili meslek odaları temsilcilerini de içine alan toplam bin kişiden oluşan denetim ekibi oluşturuldu. İlçedeki kamu kurumlarında görevli müdür ve diğer idarecilerin başkanlığında (koordinatörlüğünde) oluşturulan bin kişilik ekip içerisinden ise toplam 170 kişilik alt ekip kolları da belirlenerek dinamik denetim modeli uygulamasına geçilmesine karar verildi.



“Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği çok önemlidir”

Kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte korona virüsle mücadelede dinamik bir sürecin başladığını hatırlatan Kaymakam Aslan, “Belirlenen çerçevede her bir ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri düzenli olarak her gün sahada bulunmalı. Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilir olması için denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği çok önemlidir. İlçemizde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalardan ise denetim ekibine katkı sağlanmalıdır. Bu virüs ilçemizde azaldı ama bu azalmanın tekrar bir ivme kazanmaması için herkesin çok duyarlı olması gerekiyor. Denetimleri yakinen takip edeceğiz. Düşük riskli kategoride kalmak için tedbirlerimizi artırarak yoğunlaştıracağız” dedi.

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