Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında anne ve anne adaylarını bilgilendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde başlatılan ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışmalarını sürdürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi önünde ‘Narkonokta’ standı kuran polis ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’yle ilgili 720 anne ve anne adayına bilgilendirme yaptı. Uyuma uygulaması ve çözüm merkezleri hakkında bilgi veren polis ekipleri, toplam bin 100 adet tanıtım broşürü de dağıttı.

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