Van'da 3 dilde “Erdoğan’ı seviyorum” görseli ekrana yansıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Van’daki led ekranlara 3 dilde "Erdoğan'ı seviyorum" görseli yansıtıldı.

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan ‘Stop Erdoğan’ ilanına Van’dan tepki gecikmedi. "Stop Erdoğan" ilanına karşı Van’da "Love Erdoğan" görseli ekrana yansıtıldı. Van’ın en işlek yerlerinden Beşyol Meydanı'ndaki led ekranda Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yer alan "Love Erdoğan" görseli Vanlılardan da takdir aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.