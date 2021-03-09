Van'da, uyuşturucu ve kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda; 5 kilo 19 gram metamfetamin, 338 gram afyon sakızı ve 460 paket kaçak sigara ele geçirildi. Baskında 2 kişi de gözaltına alındı.

Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi´nde İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Mahallede yaşayan İ.A.'nın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde 5 kilo 19 gram metamfetamin, 338 gram afyon sakızı ve 460 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak sigaralara el koyulurken, İ.A. ve R.A. da gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-03-09 14:03:46



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