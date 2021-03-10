Vali Bilmez'den Miraç Kandili mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez, mesajında, “Mübarek üç aylar içerisinde Regaib Kandili ile başlayan mukaddes gecelere erişme sevincimiz, bugün birçok hikmet, rahmet ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ni idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir. Peygamberimiz (s.a.v)'in mukaddes ve manevi yolculuğunu ifade eden Miraç, biz Müslümanlar için manevi bir terfidir. Miraç, ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Bu müstesna gecede gönül dünyamızı kirleten kötü duygulardan kendimizi arındırmak için bol bol tövbe etmeli, mutlu, belalardan uzak bir yaşam sürmek için eller semaya kalkmalı, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı, bütün insanlığın sağlık ve huzur bulması için dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Vanlı hemşehrilerimizin ve tüm İslâm Aleminin kutlu Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine, milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.