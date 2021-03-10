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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akman’dan ‘Miraç Kandili’ mesajı

İHA

Başkan Akman’dan ‘Miraç Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, içerisinde büyük hikmetler barındıran mübarek Miraç Kandili’nin ve üç ayların birlik ve beraberliğe vesile olması dileğinde bulundu.
Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, bir kez daha bu mübarek geceye erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Müminler için arınma ve tertemiz olarak Cenabı Allah’a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili’nin rahmet ve lütuflarla dolu olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Bu mübarek geceyi fırsat bilip kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp sevgi ve kardeşlik hislerimizi güçlendirelim” ifadelerini kullandı.
Bugün bizlere düşen Miraç’ın ruhu, manası, hikmeti ve hakikati üzerinde yeniden düşünmek olduğunu vurgulayan Başkan Akman, insanlığın hayatını bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerektiğini vurguladı. Başkan Akman, “Maneviyatı bol ve bizler için bir fırsat olan bu önemli gecede manevi ve kültürel değerlerin bir kere daha hatırlanacağına inanıyorum. Bu mübarek geceyi iyi anlamalı ve çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Tuşbalı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemiz ve İslam âleminin Miraç Kandil’ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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