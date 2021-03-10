Van'da, boş arazide ele geçirilen 22 kilo metamfetamine 1 gözaltı

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN´ın Başkale ilçesinde, boş araziye gizlenen 22 kilo 100 gram metamfetamin, polis operasyonuyla ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Başkale'de, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu ilçenin Böğrüpek Mahallesi´nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İran sınırındaki mahallede, E.Y.'nin evine yakın arazide arama yapıldı. Ekipler, satışa hazır 42 paket halinde 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili E.Y. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-03-10 10:20:43



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