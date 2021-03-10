Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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VAN Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 3 Mayıs'a ertelenen duruşmada, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına kararı verildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Van

2021-03-10 14:52:54



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