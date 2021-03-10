TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Kırşehir Belediyespor: 2

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Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Atatürk

Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Yiğit Çam xx, Sezgin Şahbaz xx

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ x, Emre Özkan x, Yakup Demir x, Barış Gök x, Oktay Aydin x (Siyar Kepir dk. 83 ?), Üzeyir Ergün x, Sedat Komi x (Abdulkadir Özdemir dk. 46 x), Selim Kayacı x (Utku Şen dk. 46 x), Ali Say x, Burhan Arman x (Muhammet Mahmut Emir dk. 70 x), Sedat Cengiz xx

Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener xxx, Nuri Melih Mursal xxx, Volkan Altınsoy xx (Oğuzhan Yazıcı dk. 69 xx), Erbay Eker xx (Şerif Doğan dk. 81 ?), Onur Karakabak xx, Serhat Mermer xx, Hakan Yavuz xx (Gökay Iravul dk. 69 x), Mehmet Alaeddinoğlu xxx (Hakan Erçelik dk. 81 ?), Abdülkadir Akyıldız xxx, Ali Kucık xx (Ahmet Karadayı dk. 65 xx), Üstün Bilgi xxx

Goller: Üstün Bilgi (dk. 1), Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 15) (Kırşehir Belediyespor), Sedat Cengiz (dk. 5) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Yakup Demir, Siyar Kepir (Vanspor FK),

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