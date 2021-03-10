Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı

Van Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolaysıyla kadınlara yönelik özel mevlit programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, İpekyolu İlçe Müftülüğü ile birlikte Miraç Kandili dolayısıyla Yukarı Nurşin Camiinde Mevlit programı düzenledi. Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, İl Müftü Yardımcısı Melike Özkan Seyidoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürü Afet Özkan ve çok sayıda kadın katıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda okunan mevlidin ardından Peygamber Efendimizin miraca yükselmesi ile ilgili bilgiler verilip, ilahiler okundu. Camii İmam Hatipleri Yunus An ve İsmail Akdoğan tarafından okunan Kur’anı Kerim tilaveti ve duaların ardından program ikramlarla sona erdi.

Düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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