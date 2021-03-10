Başkan Ensari’den Miraç Kandili mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Şefik Ensari, mesajında, bir kez daha Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Müminler için arınma ve Cenabı Allah’a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili’nin müstesna gecelerden biri olduğunu belirten Başkan Ensari, “Bu mübarek geceyi fırsat bilip kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp sevgi ve kardeşlik hislerimizi güçlendirelim. Bu mübarek geceyi iyi anlamalı ve çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu müstesna gecede gönül dünyamızı arındırmak için bol bol tövbe etmeli, devletimiz ve bütün insanlığın sağlık ve huzur bulması için dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çaldıranlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslâm Âleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum” dedi.

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