Van'da PKK operasyonu; silah, mühimmat ve kimyasal madde ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombaları ve kimyasal madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Başkale ilçesi kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 15 mermi ve 9 adet 300 gramlık kimyasal madde ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-03-11 12:29:13



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