Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı toplum ve hayvan sağlığı için 13 ilçede yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve ilçelerde mobil veteriner aracı ile kısırlaştırma çalışması yapılıyor. Kısırlaştırılan sokak köpeklerine ayrıca veteriner hekimler tarafından aşılama ve küpeleme işlemleri de yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı içinde yaklaşık olarak 4 bin sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 2021 yılı sonuna kadar da 5 bin sokak hayvanının kısırlaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.