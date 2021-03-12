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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berge: “İstiklal Marşımıza selam olsun”

İHA

Berge: “İstiklal Marşımıza selam olsun”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Berge, mesajında, “İstiklal Marşımızı kaleme alan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle ve saygıyla anıyoruz. 12 Mart 1921 yılında TBMM’de kabul edilen İstiklal Marşımız, Anadolu insanının din ve vatan mücadelesini anlatmıştır. Milli bir ruh içerisinde verdiğimiz İstiklal Harbinin ve Kurtuluş Savaşının sembolü olan İstiklal Marşımızı yazan Ersoy, Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda yazdığı marşımız ile dünyaya seslenmiştir. Ülkemizin kuruluşuna giden yola milletimizin verdiği destansı mücadeleleri dizelerine sığdıran Akif, köklerimize kadar inmiştir. Vatan ve millet olgusunu harika dizeleri ve mısraları ile dile getiren Akif, aynı zamanda İslam değerlerimizi de mükemmel ifadelerle anlatmıştır. Her mısrasında büyük anlamların olduğu İstiklal Marşı’nı idrak etmek ve bu ruh ile yaşamak elzemdir. ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak’ gibi mısralarıyla müthiş derin manalar taşıyan böyle bir marşa nail olmak her millete nasip olmaz.
‘Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl’ mısrasında İslam değerlerini taşıyan bizlere seslenmektedir. ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım’ mısraları ile yekvücut bir millet olduğumuzun timsalidir. ‘Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.’ Akif, bu sözlerle milletimizin iman gücüne dikkat çekmiştir. ‘Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı; Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı’ dizeleri ile şehitlerimize vurgu yapılmıştır. Bu vatan uğruna can veren şehitlerimize minnettarız.Asli değerlerimizden uzaklaşmadan güçlü ve müreffeh bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınması adına dur durak bilmeden çalışacağız. Güzel ülkemizde birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Tarih boyunca vatan topraklarımız için can veren şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.

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