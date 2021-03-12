Astronotların çektiği Van Gölü fotoğrafı yarışmada yer aldı, kentte sevinç yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Astronotların çektiği Van Gölü fotoğrafı yarışmada yer aldı, kentte sevinç yaşandı

DHA

Astronotların çektiği Van Gölü fotoğrafı yarışmada yer aldı, kentte sevinç yaşandı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)NASA'nın, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının yer alması bölgede sevinçle karşılandı. Van'da yaşayanlar sosyal medya üzerinden mutluluklarını dile getirirken, bilim insanları da Van Gölü fotoğrafının bu yarışmada yer almasının Türkiye turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. `Dünya Turnuvası´ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisi de verildi. Haberin yayınlanmasının ardından Van ve Bitlis'te yaşayanlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda sevinçlerini dile getirdi.
'FAVORİM VAN GÖLÜ'
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, paylaşımı gördükten hemen sonra oylamaya katıldığını belirterek, "Tabi ki benim favorim tüm görsel içinde Van Gölü'ydü ve oraya yansıması da çok güzeldi. Burası gerçekten bir doğa harikası bir müze, ortasında Van Gölü ve çevresi de onu destekleyen birçok doğal çekiciliğin yer aldığı, bütün insanların ilgisini çektiği ve gelip görmek isteyeceği bir yer. İçindeki bütün güzelliklere baktığımız zaman doğa ve macera severlerin ilgi duyacağı gelip görmek isteyeceği doğal çekiciliği bir arada bulunduran bir havza" dedi.
'TURİZME OLUMLU YANSIYACAK, HERKES OY KULLANSIN'
Bu durumun Van ve Türkiye için bir kazanım olduğunu da belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Van'ı seven aslında Türkiye'yi seven herkese tavsiyede bulunuyorum. Mutlaka oy verin. Van Gölü'nü uzaydan çekilen ve 20 yıllık birikimin sonucunda ortaya çıkan o görüntüyü destekleyin. O fotoğrafın oy alması sadece Van için değil Türkiye için de çok önemli bir kazanım. Turistler özellikle özel ilgi turistleri rastgele turistler değildir. Onlar araştırmadan seyahate çıkmazlar. NASA'nın yapmış olduğu bu yarışma, burası için bir avantajdır. Bölgeyi gelip görmek isteyen birçok insanın olacağını düşünüyorum. Ben turizme olumlu yansıyacağını ve Van için pozitif bir katkı sunacağını düşünüyorum" dedi. 
'VAN GÖLÜ´NÜN TANINIRLIĞI ARTTI'
Yıllardır Van Gölü'nde bilimsel çalışmalar yürüten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise Van Gölü sahip olduğu ekstrem su kalite kriterleri sebebiyle çok farklı renklere bürünebildiğini ve bunun fotoğrafçılar için görsel şölen sunduğunu söyledi. Van Gölü'nün bu özelliğinin yanı sıra dünyayı takip eden NASA, ESA gibi büyük ajanslar tarafından iklim değişikliği ile ilgili veriler elde etmede büyük bir laboratuvar gibi olduğunu belirten Dr. Akkuş, "NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün 2016 yılında Eylül ayında çekilen bir fotoğrafının da yer almış olması bizleri mutlu etti ve dikkati buralara çekti. Çünkü fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün tanınırlığı artmış oluyor. Ve Van Gölü'nün aslında yine NASA tarafından ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından sürekli olarak izlenen bir gözlem laboratuvarı gibi olduğunu bize gösteriyor" dedi.
'GÖLÜN GÜZELLİKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞ'
Fotoğrafın çekildiği tarihe de dikkat çeken Dr. Akkuş, "Van Gölü'ndeki kalsiyum karbonatın ve akıntıların en yoğun oluştuğu dönem olan Eylül ayında Erciş körfezinde gözüken ve Van Gölü'ndeki 5 ana akıntı sisteminden birini açıkça gözler önüne seren bir fotoğraf olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi uzay istasyonundaki astronotlar tarafından çekilmiş bölgemizin güzelliklerinden birisidir. Bu şekilde bir fotoğraf yarışmasında yer alması bölgede yaşayan insanlar olarak bizleri çok mutlu ediyor. Ve herkesi Van Gölü için oyunu kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
KENTTE HEYECAN YARATTI
Kentte büyük heyecana neden olan fotoğraf yarışması ile ilgili konuşan YYÜ'de Şube Müdürü Nuray Haytabaşı ise fotoğrafı gördüğüne çok mutlu olduğunu belirterek, Van Gölü'nün güzelliklerinin er ya da geç fark edileceğini bildiğini söyledi. Haytabaşı, "Türkiye'nin çok önemli bir arenada konuşulur hale gelmesi gururumuzu okşadı ve bizi çok heyecanlandırdı. Fark edilmeyecek bir güzellik değildi. Yazarların, şairlerin, fotoğraf sanatçılarının bildiği bir gerçeğin şuanda gündemde olması bizler için şahane bir olay" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN
2021-03-12 11:41:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Bilmez'den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ...
Milletvekili Arvas: “Usulsüz hayvan nakillerinde cezalar düşürüldü, kesim kısmen engellendi”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Usulsüz hayvan nakillerinde ...
Vali Bilmez’den okul ziyareti
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den okul ziyareti
Bilim literatürüne ‘Anatolia’ adında alt cins bitki kazandırıldı Ünlü botanikçi Mehmet Fırat: “Dünyadaki bilim insanları bu çalışmayı takdir etti”
YEREL HABERLER Bilim literatürüne ‘Anatolia’ adında alt cins bitki ...
Başkan Tanış’tan ‘12 Mart’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan ‘12 Mart’ mesajı
Berge: “İstiklal Marşımıza selam olsun”
YEREL HABERLER Berge: “İstiklal Marşımıza selam olsun”
Başkale’de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirdi
YEREL HABERLER Başkale’de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirdi
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
(Özel) Van’da 'mavi' seferberliği
YEREL HABERLER (Özel) Van’da 'mavi' seferberliği
4B Yazılım’dan iş fırsatı
YEREL HABERLER 4B Yazılım’dan iş fırsatı
Van’da ‘Beslenme Alışkanlıkları’ ve ‘Aile Mahremiyeti’ semineri
YEREL HABERLER Van’da ‘Beslenme Alışkanlıkları’ ve ‘Aile ...
Çaldıran’da kapanan 100 mahalle yolu yeniden ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Çaldıran’da kapanan 100 mahalle yolu yeniden ulaşıma ...
Başkan Akman’dan ‘İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. ...
Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını ...
Van'da PKK operasyonu; silah, mühimmat ve kimyasal madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK operasyonu; silah, mühimmat ve kimyasal ...
Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar kalınlığı, yarım metreyi aştı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran'da kar ...
Başkale’de 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
YEREL HABERLER Van'da esnaftan 'yüksek risk'e karşı tedbirli hizmet
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Erciş'te Miraç Kandili programı
YEREL HABERLER Erciş'te Miraç Kandili programı
Van’da Miraç Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Van’da Miraç Kandili idrak edildi
Başkan Ensari’den Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Miraç Kandili mesajı
Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden Miraç Kandili programı