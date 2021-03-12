Van'da camilerden sadaka kutusu ve elektronik cihaz çalan zanlı tutuklandı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da 4 camiye girerek, sadaka kutuları ve vaaz için kullanılan cihazları çalan E.U. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van ve ilçelerinde yaklaşık bir ay içinde 4 ayrı camiden sadaka kutuları ve vaaz vermek için kullanılan elektronik cihazları çalındı. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı özel ekipler, zanlı E.U.'yu güvenlik kamerası kayıtlarından belirleyerek takibe aldı. E.U., çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN
2021-03-12 12:03:10
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