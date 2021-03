Halk otobüsünde taciz davası ertelendi, adliye önünde 'Kadınlar susmasın' dedi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, geçen yıl özel halk otobüsünde 2 kadını elle taciz edip, cinsel organını göstermeye çalıştığı iddia edilen M.E., tutuksuz yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın savunma amaçlı süre isteği ve müşteki vekilinin talebi doğrultusunda şikayet ile delillerin sunulmasına yönelik gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan müşteki B.P.Ç. ise "En yüksek cezayı almasını istiyorum. Bir kadının bu tür olaylarla karşılaşması durumunda susmasını istemiyorum" dedi.

Olay, geçen yılın Şubat ayında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile kent merkezi arasında yolcu taşınan özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüste seyahat eden B.P.Ç., sonradan araca binen M.E.'nin elle tacizine uğradı. Bunun üzerine B.P.Ç., hemen koltuğa otururken, yanına ise B.P. isimli kadın geldi. Bu sırada her iki kadına yönelik tacizini sürdüren M.E., cinsel organını göstermeye çalıştı. Durumu fark eden B.P.Ç., çığlık atarken, M.E.'yi yakalayıp, kaçmasına engel oldu ardından da telefonla polisi arayarak, şikayet etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan kamu davasının üçüncü duruşması ise Van 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık, müşteki ve avukatların hazır bulunduğu duruşmada, savunmalar yapıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık M.E.'nin müşteki B.P.'ye karşı 'basit cinsel saldırı' ve 'teşhir suretiyle cinsel taciz', müşteki B.P.Ç.'ye karşı ise 'basit yaralama', 'basit cinsel saldırı' ve 'teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlarından yargılanması amacıyla açılan kamu davasında toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilip, üzerine atılı suçlardan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaa sonrası mahkeme heyeti, sanık M.E.'nin savunma amaçlı süre isteği ve müşteki vekilinin talebi doğrultusunda şikayet ile delillerin sunulmasına yönelik gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.

'AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamalarda bulunan müşteki B.P.Ç., sanığın en ağır ceza ile cezalandırılması gerektiğini söyledi. Kararı merakla beklediğini kaydeden B.P.Ç., "Bugün duruşma görüldü ancak karar ertelendi. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ben de kararı merakla bekliyorum. En yüksek cezayı almasını istiyorum. Benim isteğim, ağır ceza mahkemesinde yargılanmasıdır çünkü direkt temas ile dokunma var. Bu tür olaylarda hiçbir kadının susmasını istemiyorum. Sustuğumuzda daha çok yaşıyoruz bu olayları. O yüzden kimsenin susmasını istemiyorum. Bir kadının bu tür olaylarla karşılaşması durumunda hiçbir şekilde susmasını istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu şahsın 4 kızı var ve ben gerçekten sonucu merak ediyorum. Kamera kayıtları en ince ayrıntısına kadar çıkarıldı. Elinin fermuarına gittiği ve fermuarını açıp, kapattığı, her şey görünüyor" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-03-12 12:03:04



