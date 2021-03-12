Van'da mart karı

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Mehmet ÖZKAN/VAN, (DHA)VAN'da, bir süredir etkili olan güneşli havanın ardından soğukla birlikte kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.

Van'da güneşli hava sonrası soğuklar başlarken, kar yağışı da etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi, beyaza büründü. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Lapa lapa yağan kar altında gezenler, mart ayında böyle yağışa şaşırdıklarını söyledi. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinin bazı bölgelerinde güzel manzaralar ortaya çıktı.



DHA-Genel Türkiye-Van Mehmet ÖZKAN

2021-03-12 12:53:20



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