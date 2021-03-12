Erciş OSB’nin yer tahsisi için kura çekimi yapıldı

Van’ın Erciş ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan organize sanayi bölgesi 1. etabının yer tahsisi için kura çekimi yapıldı.

2008 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Cazibe Merkezi Programı” kapsamında 13 milyon 600 bin TL’lik destekle yaptırılan Erciş Organize Sanayi Bölgesinin 21,7 hektarlık 1. etap bölümünün alt yapı çalışmaları 2020 yılında tamamlandı. Aralık 2020 tarihi itibariyle yer tahsislerine başlayan Erciş OSB’ye gıda, tekstil, plastik, döküm gibi sektörler başta olmak üzere yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından 11 iştirakçi firmanın başvurusu kabul edildi. 11 iştirakçi firmanın yer tahsisinin yapılması için Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Erciş Kaymakamı ve Erciş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar ile Erciş OSB’ye başvurusu kabul edilen 11 iştirakçi firmanın yetkilileri katıldı.



“Erciş’i 2023 Vizyonuna hazırlıyoruz”

Kura çekiminde konuşan Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş’i 2023, 2053 ve 2071 Vizyonuna hazırlayabilmek için canla başla çalıştıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın izinde Erciş’imizi daha ön plana taşıyacak ve bölgemizin en önemli sorunlarından biri olan istihdam sorununa çok büyük destek sağlayacağını düşündüğümüz organize sanayi bölgemizin başta devletimize, ülkemize, bölgemize, Van’ımıza ve Erciş’imize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de ülkemizdeki bütün yatırımcıları gerek yerli gerek yabancı yatırımcıları Erciş OSB’ye yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.



“Bir ve beraber olarak Erciş’i daha yukarılara taşıyacağız”

Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, “İnşallah hep birlikte Erciş’imizi daha yukarılara taşıyacağız. Burada yatırım yapan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bir ve beraber olarak bu şehri daha yukarılara taşıyacağız. Ben bu hizmetin şehrimize getirilmesinde büyük emekleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a AK Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas’a, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İzzet Yağar ve Başkan Yardımcısı Ramazan Keleş’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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