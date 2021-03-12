Van'da tipi etkili oldu; Erçek Gölü'nde 2 balıkçı teknesi mahsur kaldı



Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Erçek Gölü'nde 2 balıkçı teknesi mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, balıkçıların kendi imkanlarıyla güvenli bir noktaya ulaştığı belirtildi.

Van'daki açık ve güneşli hava öğlen saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi ve çevresini beyaza bürüyen kar, özellikle kırsal ve yüksek bölgelerde tipi şeklinde etkisini gösterdi. Tipinin hayatı olumsuz yönde etkilediği Erçek Gölü'nde ise 2 balıkçı teknesi mahsur kaldı. Balık avlamak üzere göle açıldıktan bir süre sonra tipi ve fırtınaya yakalanan balıkçılar zor anlar yaşayınca durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Van kent merkezinden Erçek Gölü'ne AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye gitmesi de zorlu oldu. Tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşünce kurtarma ekipleri zor anlar yaşadı. Bu sırada gölde mahsur kalan balıkçılar, kendi imkanlarıyla güvenli bir noktaya ulaşmayı başardı. Balıkçılar güvenli bir noktaya gittiklerini, cep telefonuyla kurtarma ekiplerine bildirdi. Balıkçıların dönmek için fırtınanın dinmesini beklediklerini kaydedilirken, bölgedeki kar yağışı ve fırtına etkisini sürdürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2021-03-12 14:52:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.