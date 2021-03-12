Yoğun kar yağışı ve tipi kazaları beraberinde getirdi Van-Çaldıran karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi kazaları beraberinde getirirken, Çaldıran karayolu da geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yoğun tipiden dolayı ulaşımın zorlukla sağlandığı VanÇaldıran karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü yolda zincirleme kaza meydana geldi. 35 AP 5308, 06 BJE 228 ve takla atarak yoldan çıkan 34 KA 5109 plakalı araçların karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol tamamen kapandı.

Öte yandan, VanÖzalp karayolunda meydana gelen kazada ise 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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