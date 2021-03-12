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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı

İHA

Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.
Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Tendürek Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç da mahsur kaldı. Doğubayazıt ve Van’dan yola çıkan ve çoğunluğunu tırların oluşturduğu araçlar, Çaldıran ilçesine bağlı Suğuksu Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin açtığı yol, kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapandı.
Bölgede mahsur kalan sürücüler, sabah saatlerinden beri yolun açılmasını beklediklerini, ancak yoğun tipinin geçit vermediğini belirtti. Karayolu ekiplerin yolu açtığını ancak yolun yeniden kapandığını ifade eden sürücüler, durumun devam etmesi üzerine geri döneceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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