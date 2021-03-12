Van’da ‘İstiklal’den İstikbal’e Kompozisyon ve Mektup Yarışması’ sonuçlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinatörlüğünde düzenlenen ‘İstiklal’den İstikbal’e Kompozisyon ve Mektup Yarışması’ sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜGVA koordinatörlüğünde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ile ilgili mektup ve kompozisyon yarışması düzenlenmişti. 152 öğrencinin katıldığı yarışmaya gelen eserler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Eser İnceleme Komisyonunca değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi. Ortaokul Ecdada Mektup kategorisinde Nazlıcan Bardak birinci, Yusuf Ziya Güngörmüş ikinci, Berfin Şahin üçüncü, Lise İstiklalden İstikbale Gençlik Kompozisyon kategorisinde ise Fatih Tonel birinci, Emine Saymaz ikinci, İlknur Balahan ise üçüncü oldu. Yarışmada her iki kategoride de dereceye giren birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere ise çeyrek altın verildi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler için Van Valiliği Alipaşa Toplantı Salonunda program düzenlendi. Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Furkan Duman, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, TÜGVA Başkan Yardımcısı Kasım Şahin, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, yarışmayı düzenleyen Büyükşehir Belediyesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, TÜGVA’ya ve öğrencilere teşekkür etti. Böylesine yarışmaların her zaman öğrencilerin ufkunu da açtığını dile getiren Vali Bilmez, “İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ‘Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ demiştir. Bundan dolayı İstiklal Marşımız sadece bir marş değildir. O dönem yaşanmışlığın dilde sözcüklere yansımasıdır. Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından mektup yarışmasında birinci olan Nazlıcan Bardak Mehmet Akif Ersoy’a yazdığı mektubu, kompozisyon yarışmasında birinci olan Fatih Tonel de yazmış olduğu kompozisyonu okudu.

Program, Vali Mehmet Emin Blimez’in dereceye giren öğrencilere hediyelerini vermesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

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