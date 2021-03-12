Van'da tipide mahsur kalanlar kurtarıldı



Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)VAN'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile jandarma tarafından kurtarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir tarafta kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütürken, bir tarafta da yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Van´ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde bir anda bastıran yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Pay Mahallesi´nden Erciş´e yolcu taşıyan minibüs yolda mahsur kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine Büyükşehir Karla Mücadele ekipleri, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişi kurtarıldı. Ayrıca Erciş ilçesi Ulupamir ve Köycük Mahallesi grup yolu ile Muradiye ilçesi Akbulak grup yolunda mahsur kalan vatandaşlara da yoğun çalışma sonucu ulaşıldı.

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Öte yandan Erciş ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topraklı Mahallesi Bakırtaş mezrasında nefes darlığı şikâyetiyle 112 sağlık ekiplerini arayan 57 yaşındaki Mustafa Aslan ise 3 saatlik zorlu bir çalışma ile kurtarılarak Erciş Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Kentte yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, ekipler hazır bekletiliyor.

DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-03-12 16:04:11



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