Van’da kar yağışı ve yoğun sis

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Van’da etkili olan kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Muradiye ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı ve yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü VanMuradiye karayolunda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, olası bir kazaya mahal vermemek amacıyla hız limitlerini düşürdüler.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, yetkililer sürücülerin takip mesafelerini koruyarak dikkatli bir şekilde trafikte ilerlemesini istedi.

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