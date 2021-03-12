Başkan Solmaz’dan sultanlara moral ziyareti

Tüm Spor Adamları Derneği Van Şube Başkanı Sacit Solmaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımına playoff maçları öncesi moral ziyaretinde bulundu.
TFF Kadın Voleybol 2. Lig 8. Grup'ta 44 puanla ligi Elazığ'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak adını playoff'a yazdıran Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 171819 Mart tarihleri arasında Ankara'da oynanacak playoff maçlarında D Grubu'nda mücadele edecek. Tüm Spor Adamları Derneği Van Şube Başkanı Sacit Solmaz, Teknik Direktör Turgay Karatekin ve Spor Yazarı Rıdvan Can, playoff maçları öncesi takımı ziyaret ederek başarılar diledi. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda playoff maçları öncesi son hazırlıklarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımına tatlı ikram eden Solmaz, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Başkan Solmaz ve yönetim kurulu üyelerinin kendilerini ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini belirten Vanlı sultanlar ise playoff maçlarında kenti en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.
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