Başkan Ensari’den ’12 Mart’ mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari, mesajında, “Bir milletin duygularına tercüman olan Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ temennisiyle kaleme aldığı İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu ve bağımsızlığa olan inancın en güzel biçimde ifadesidir. Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı’nın zor zamanlarında bütün bir millete umut ışığı olmuş, İstiklal Marşı dün olduğu gibi yarınlarda da ellerinde Türk bayrakları dilinde tekbirlerle vatanın savunmasını yapan insanlarımız üzerinde mümtaz bir metindir. İstiklâl Marşımızın kabulünün 100. yıldönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşlarını, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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