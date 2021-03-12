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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Van'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, VanMuradiye karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Adem A. yönetimindeki 02 HY 559 plakalı tır, karşı yönden gelen Muhammed Mehdi A.'nın kullandığı 41 R 5975 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Altun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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