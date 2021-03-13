Van’da 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 19, Çaldıran 5, Erciş 5, Gürpınar 16, İpekyolu 2, Özalp 5 ve Tuşba ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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