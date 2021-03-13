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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akman’ın ’14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

İHA

Başkan Akman’ın ’14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman '14 Mart Tıp Bayramı' münasebetiyle yayımladığı mesajında, ülke olarak yeni tip korona virüs salgını ile mücadele edildiği bu dönemde en büyük destek ve güvencelerinin sağlık çalışanları olduğunu söyledi.
14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, doktor ve sağlık çalışanlarının oldukça kutsal bir görev icra ettiklerini söyledi. Gecegündüz demeden fedakarca çalışan, her an yardıma koşan, dertlere derman, yaralara merhem olan sağlık çalışanlarının insanlığın gurur kaynağı, toplum sağlığının sigortası olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Bir nefes sıhhat, her birimiz için en büyük nimet ve huzur kaynağıdır. İnsan hayatının vazgeçilmez unsuru olan sağlıkla ilgili yapılan çalışma ve yatırımlar, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerindendir. Sosyal devletin vazgeçilmez gereklerinden olan sağlık hizmetleri, aynı zamanda en temel insan haklarından biridir” dedi.
Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarılarla birçok ülkeye örnek olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Özellikle son yıllarda hükümetimizin sağlık alanında yaptığı çalışmalar sonucunda önemli gelişmeler yaşanmış, bu sayede vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda yaşamaları ve karşılaşılan hastalıkların tedavi edilmesinde önemli mesafeler kat edilmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronvirüs salgınında birçok ülke kendi vatandaşına hizmet veremez duruma gelirken, her ferdinin Covid19 tedavisini ücretsiz yapan Türkiye başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok devlete de maske, eldiven ve dezenfekten gibi sağlık ve temizlik ürünü gönderdi” diye konuştu.
Bir toplumun huzurlu, mutlu ve başarılı olmasının tek yolu o toplumun her şeyden önce sağlıklı bireylerden oluşmasından geçtiğini anlatan Başkan Akman, bu sebeple sağlık çalışanları bireyleri tedavi ederken aynı zamanda toplum ve ülke için çok önemli bir görevi ifa ettiklerini kaydetti. Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle sağlıklı nesiller için ülkemizin her karış toprağında canla başla fedakârca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm hekimlerimizin ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyor, her türlü şiddetten uzak, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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