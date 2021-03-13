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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Berge’den ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

İHA

Başkan Berge’den ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı dolayısıyla yayımladığı mesajında, korona virüsten hayatını kaybeden sağlıkçıları rahmetle andı.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı dolayısıyla yayımladığı mesajında korona virüsten vefat eden başkanvekili Hüsamettin Çelik’e Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar dileyerek, “Hem Erciş’te hem Van’da insanlığıyla derin izler bırakan Hüsamettin başkanımızı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah” dedi.

“Sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz”
Küresel etkileri olan covid 19 salgını ile Türkiye’nin 11 Mart 2020’de karşı karşıya kaldığını hatırlatan Berge, “Bu zorlu pandemi sürecinin başkahramanları hiç şüphesiz sağlık çalışanlarımız olmuştur. Pandeminin birinci yıldönümünde elde edilen verilere göre, Türkiye’de 372’si sağlık çalışanı olmak üzere 29 bin 227 kişi hayatını kaybetti. 200 bine yakın sağlık çalışanımız da virüse yakalandı. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, hastalanan sağlık çalışanlarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

“14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”
“Her şeyin başı sağlık” diyen Başkan Berge, “Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Dursun Odabaş Tıp Merkez, ve özel hastanede emek veren sağlık çalışanları, bizleri yalnız bırakmadılar. Toplum sağlığı için emek veren doktorlarımız, hemşerilerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Milletimizin sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Herkesin evine kapandığı, dışarıya çıkmaya korktuğu bir süreçte sağlıkçılarımız dur durak bilmeden her zaman bizim sağlığımız için çalıştılar. Kendi hayatlarını tehlikeye atarak bizlerin hayatlarını kurtarmaya çalıştılar. Bizler ailemizle ve sevdiklerimiz ile vakit geçirirken onlar, aylarca aileleri ile buluşamadılar. Bu anlamda fedakar sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Van mavi kalsın sağlıklı Van güçlü esnaf”
Başta Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in gösterdiği çabalarla Van’ın mavi şehirlerarasında yer aldığını vurgulayan Başkanı Berge, “Şehrimizdeki salgının kontrolünün sağlanması noktasında büyük emekler veren Valimiz Mehmet Emin Bilmez sayesinde, Van mavi oldu. Ancak tedbirlere uymazsak Van şu anda orta riskli sarı şehirlerarasında olduğu gibi yüksek riskli kırmızı şehirler arasında da yer alabilir. Başta Sayın valimiz ve sağlık çalışanlarının bu büyük emeklerine karşılık bizler de esnaf, sanatkarlar ve vatandaşlar olarak pandemi kurallarına uymalıyız. Maske, mesafe ve temizlik konularına çok dikkat etmeliyiz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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