Başkan Sabırlı’dan ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, 14 Mart 1827 tarihinde Tıbbiyei Şahane Mektebinin kuruluşu nedeniyle 1937 yılından bu yana 14 Mart’ın ‘Tıp Bayramı’ olarak kutlandığını belirtti. Sabırlı, “Sağlıklı bir yaşam her insanın temel hakkıdır. Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve toplum sağlığının güvence altına alınması sosyal devlet anlayışının gereği olarak belirlenmiştir. Bu bakımdan ülkemizde de sağlık alanında ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye getirilmesi, sağlığımızın korunarak, toplumsal mutluluk ve refahın sağlanması için hekimlerimiz ile diğer sağlık personelimizin, bu görevlerini yerine getirirken gösterdikleri gayret, fedakârlık ve özveri herkes tarafından bilinmektedir. ’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözleriyle Atatürk’ün sevgi, güven ve takdirini kazanmış kutsal, saygın ve onurlu bu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan başta Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza bir yıldır ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeledeki azimleri ve gayretleri için çok teşekkür ederim. 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

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