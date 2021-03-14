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Köpek, ölen köpeğin başından saatlerce ayrılmadı

DHA

Köpek, ölen köpeğin başından saatlerce ayrılmadı


Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, bir köpek ölü olarak bulundu. Ölen köpeğin başında bekleyen ve kardeşi olduğu değerlendirilen köpek saatlerce başında bekledi. Belediye ekiplerinin ölen köpeği almasıyla diğer köpek bölgeden ayrıldı.
Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını toplayıp, barınağa götürmek için çalışma yaptı. Ekipler, Van Yolu Mahallesi'nde bir bahçede, ölü bir köpeğin olduğu üzerine bölgeye gitti. Ekipler ölen köpeğin başında başka bir köpeğin olduğunu gördü. Köpek, saatlerce ölü köpeğin başından ayrılmadı. Ölü köpek, belediye ekipleri tarafından alınarak boş bir alana gömüldü. Diğer köpek ise doğal yaşama geri döndü. 
Sinan Yaşar, iş yerinin arka bahçesinde ölü bir köpek olduğunu fark ettikten sonra belediye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, "Ölü köpeğin başında, aynı ona benzeyen başka bir köpek vardı. Ben de aç olduğunu düşünerek ölü köpeğin başında bekleyen ve kardeş olduğunu düşündüğüm köpeğe yiyecek bıraktım. Aradan birkaç saat geçince kardeş köpeğin, ölü köpeğin başından ayrılmadığını fark ettim. Bunun üzerine de  Erciş Belediyesi'ni arayarak buradaki durumu anlattım. Belediye ekipleri de buraya gelerek ölü köpeği, bulunduğu yerden aldılar. Tabi ölü köpek alınınca, kardeş köpek da oradan ayrılıp, doğal yaşama geri döndü "dedi.
Erciş Belediyesi görevlisi Abdulkadir Denizcan ise, ihbar üzerine hemen olay yerine gittiklerini ifade ederek, "Belediyemize ölü bir köpek ihbarı geldi. Biz de ekip arkadaşlarımızla beraber ihbarın olduğu alana geldik. Burada bir ölü köpek olduğunu gördük. Ölü köpeğin başında başka bir köpeğin beklediğini gördük. Ölü köpeği alıp aracımıza bırakınca başında bekleyen köpek ayrılarak doğal hayata döndü"diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-03-14 09:54:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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