Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘14 Mart Tıp Bayramı’ nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek fidesi takdim ederek günlerini kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, korona virüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı. Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü ve halk sağlığı personelini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Furkan Gümüş'e ve sağlık çalışanlarına çiçek fidesi hediye etti.

Van geneli korona virüs test sonuçlarının çıktığı Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı halk sağlığı laboratuvarının çalışanlarına tek tek çiçek fidesi dağıtan Daire Başkanı Selma Biçek, “Bir yılı aşkın süredir, içinde bulunduğumuz korona virüs pandemisi sürecinde büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarına üstün gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak özellikle kadın sağlıkçıların her zaman yanındayız. Bugün de onların çalışmalarını ve onları görmek için buraya geldik. 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum, önümüzdeki süreç için kendilerine kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

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