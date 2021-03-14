Van’da torbacı operasyonunda 2 tutuklama

Van’da polis ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 3 ayrı yakalamada şüpheli şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında 12 beste halinde toplam 12,66 gram eroin maddesi, 4 beste halinde toplam 1,23 gram metamfetamin maddesi, 0,28 gram afyon sakızı maddesi, 1 fişek diye tabir edilen eroin maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparatlar ve 435 TL nakit para ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili uyuşturucu alıp sattığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan’ işlem yapılmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan Y.D. ve H.P. tutuklanmıştır” denildi.

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