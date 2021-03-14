Vali Bilmez'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Ülkemizde batılı anlamda ilk tıp okulu olan ‘Tıbhanei Amire ve Cerrahhanei Amire’ 14 Mart 1827 yılında açılmıştır. Açılış günü olan 14 Mart, 1919 yılından itibaren Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Güçlü bir devlet ve her alanda çağdaş bir toplum olabilmenin en önemli koşullarından biri sağlıklı bireylere sahip olmaktır.

Sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden, zaman ve mekân tanımaksızın insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için gösterdikleri insanüstü gayretleri ve fedakârlıkları her türlü övgünün üzerindedir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan ve tehdit etmeye devam eden korona virüs salgınının yayılımını engellemek, salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak için sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele etmektedir. Bu mücadelede kendi sağlığından, hayatlarından ve sevdiklerinden büyük fedakârlıklarda bulunarak üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmektedirler. Bu anlamda ömürlerini hayat kurtarmaya adamış, gayeleri insan yaşatmak olan tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; görevi başında yaşamını yitiren ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, yaşadığımız bu zor günlerde sağlığımız için büyük emekler veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

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