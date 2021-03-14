Van'da yöresel ürünler fuarının son gününde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Van'da bu yıl 5.'si düzenlenen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın son gününde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Van Expo Fuar Merkezi’nde bu yıl 5.'si düzenlenen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın son gününde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta yaptığı açıklamada 81 il risklere göre renklere ayrıldı. Van'ın haritada mavi renkte yer almasıyla kontrollü normalleşmeye geçildi. Bunun üzerine kafe, restoran ve kıraathaneler ile tatlıcılar çok yüksek riskli iller hariç sabah 07.00 ile 19.00 arasında yüzde elli kapasite ile açıldı. Bunun yanı sıra fuarlar da bu illerde yüzde elli kapasite ile açıldı. Kısıtlamanın kalkmasıyla Van'da Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı da 514 Mart 2021 tarihleri arası açıldı. Fuarın ilk günlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulurken, son gününde ise kurallar hiçe sayıldı. Vatandaşlar, muhabirin "Sosyal mesafe kuralı yok ne diyecekseniz" sorusuna ise tepki gösterdiler.

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