Tünelde kaza: 2 yaralı

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VanBitlis karayolu üzerindeki Kuzgunkıran Tüneli’nde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Kuzgunkıran Tüneli’nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen 42 ZS 265 plakalı minibüs, tünelin yan kısmına çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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