4B Yazılım’dan 5. yıl hazırlığı

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, 20 Nisan’da firmalarının beşinci yıla gireceğini ifade ederek, bu anlamda hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

16 yıllık bilgi, birikim ve tecrübenin verdiği sağlam alt yapının ardından yaklaşık 5 yıl önce 4B Yazılım’ı kurduklarını dile getiren Berge, 20 Nisan’da 5. yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bilişim sektöründe tecrübenin önemine değinen Berge, “Bilişim sektöründe bilginin yanı sıra sağlam tecrübe ve alt yapıya sahip olmak gerekiyor. Bugün 4B adıyla sürdürebilirliği başarmamızda tecrübenin etkisi vardır. Bu tecrübeden edindiklerimizle her geçen yıl ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz” dedi.

2021 yılı itibariyle bakış açılarını biraz daha değiştirdiklerini vurgulayan Berge, “2021 yılı itibariyle doğrudan temas etmeyecek şekilde uzaktan verebileceğimiz ve her yerde müdahale edebileceğimiz hizmetleri verme kararı aldık. Öncesinde verdiğimiz birçok ürün ve hizmeti tozsuz raflara kaldırdık. Buna göre yeni güncel hizmetlerimiz; Web Geliştirme Çözümleri, Web Barındırma Çözümleri, Eticaret ve B2B Çözümleri, Dijital Pazarlama Danışmanlığı, Kartlı Ödeme Sistemleri, Siber Güvenlik Çözümleri, Adli Bilişim Çözümleri ile KVKK Teknik Danışmanlığı hizmetleridir” ifadelerini kullandı.

Ulaşılabilirlik, gizlilik ve güvenlik, yenilikçi ile uzaktan yardım kriterlerine önem verdiklerinin altını çizen Berge, “Verdiğimiz birçok ürün ve hizmette müşterilerimizi önemsiyoruz. Yenilikçi yapımızla sürekli kendimizi güncelliyoruz. Biliyoruz ki, bireyler bilgi ve birikimle başarıya ulaşır. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bizimle çalışanlar mutludur” diye konuştu.

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