Van'da piknik alanındaki ağaçlar kesilip, göle atıldı

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN'ın Edremit Belediyesi'ne ait olan ve vatandaşların piknik yapmak için kullandıkları kameriyeli alandaki ağaçlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Ağaçların kesilen kısımları da Van Gölü'ne atıldı. Olayı kınayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Hangi mantığa sığar bu. Bir ağaç kolay yetişmiyor, o ağaçların o boyuta gelmesi yıllar aldı. Hiç mi vicdanınız sızlamadı o ağaçları keserken ? Yazıklar olsun" diye konuştu.

Olay, dün gece saatlerinde Van Gölü sahilindeki mesire alanında meydana geldi. İpekyolu üzerinde DSİ Dinlenme Tesisleri yanındaki alanda yer alan ağaçlar, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kesildi. Birçok ağaç testere ile kesilerek Van Gölü'ne atılırken, bazılarına ise kökünden zarar verildi. Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak bakımı başta olmak üzere yer yer yeni dikimler gerçekleştirdiği alanda ağaçlara verilen zarar ise görenlerin içini sızlattı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan olayı kınadı.

Birçok yetişkin ağaç başta olmak üzere yeni dikilen ağaçlara da zarar verildiğini ifade eden İsmail Say, "Maalesef yine birtakım doğa düşmanları şehrimize güzellik katsın diye yetişkin ağaçları kırmış ve zarar vermiş. Neyin kini, neyin nefreti bu? Siz bozdukça biz güzelleştireceğiz. Siz kırdıkça biz tamir edeceğiz. İlçemizdeki hizmetlere yönelik gerçekleştirilen bu çirkin eylemi gerçekleştiren kirli zihniyetli kişi veya kişileri şiddetle kınıyorum. Bu işin takipçisi olacağım. Faillerin yakalanması için ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.

Mevcut yeşilin korunması noktasında Edremit'i daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla bu anlamda canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Say, "Ağaca zarar vermenin ne siyasi boyutu olur, ne de bunu bir kuruma bağlayabilirsiniz. Bunun herhangi bir açıklaması olamaz. Ağaç bu ya, ağaç, hepimizin malı. Soluduğumuz oksijenin kaynağı. Çocuklarımızın geleceği bu. Onlara yeşil alanların kalması için siz bir yandan çaba harcarken, birtakım doğa düşmanları ise bunu yok etmek için ellerinden geleni yapıyor. Hangi mantığa sığar bu. Bir ağaç kolay yetişmiyor, o ağaçların o boyuta gelmesi yıllar aldı. Hiç mi vicdanınız sızlamadı o ağaçları keserken ? Yazıklar olsun" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Edremit Gülay KUYUCU

2021-03-15 17:36:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.