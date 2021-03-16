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Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'

DHA

Erciş'teki kafede müşteriler için 'Pandemi Hatıra Defteri'


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'ndeki kafede, müşterilerin koranavirüs sürecinde yaşadıklarını yazdığı 'Pandemi Hatıra Defteri' tutulmaya başlandı. HES kodu ve sosyal mesafenin uygulandığı kafeye gelen müşteriler, pandemide yaşadıklarını bu deftere yazıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'düşük risk' grubundaki mavi kategoride yer alan Van'da lokanta ve kafeler tedbirler kapsamında faaliyetlerini sürdürürken, Erciş'in Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan, tedbirler kapsamında da uzun süre kapalı kalan bir kafede, farkındalık oluşturmak ve yaşanan sıkıntılı günlerin unutulmaması için 'Pandemi Hatıra Defteri' tutulmaya başlandı. HES kodu ve sosyal mesafenin uygulandığı kafeye gelen müşteriler, yaşadıkları sıkıntılı günleri bu deftere yazıp paylaşıyorlar. 
İşletmenin müdürlüğünü yapan Kader Öksüz, pandemiye dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi. Öksüz, "Dünyayı kasıp kavuran Covit-19 nedeniyle iş yerlerimiz uzun süre açamadık. Ne zamanki harita maviye döndü bizde kontrollü normalleşmeye geçtik. Geçtiğimiz hafta iş yerimizi açarken, pandemiye dikkat çekmek için, 'Pandemi Hatıra Defteri' oluşturduk. Müşterilerimiz pandemi döneminde yaşadıkları hikâyeleri hatıra defterine yazıyor. Amacımız pandemiye dikkat çekerken, Covid-19´a karşı hassasiyetimizi de güncel tutmaktır" dedi.
'GÜE GÜLE COVID-19) 
Kafeye gelen müşterilerden Arda Selami Talay ise uygulamayı ilginç ve yararlı gördüğünü belirterek, "Kafeye çay içmeye, dinlenmeye geldim. Burada pandemiye dikkat çekmek için ilginç bir yöntem hazırlamışlar. Ben de salgın döneminde başımdan geçen bir hikâyeyi şu şekilde yazdım, "Küresel bir salgın olan Covid-19´da, bütün hayatımız etkilendi. Bu dönemlerde işsiz kaldığımız günler de oldu. Benim de hastalık geçirdiğim günlerde eşim çalışarak ailemize baktı. Ben de hikayenin en alt kısmına güle güle Covid-19 diye yazdım. İnşallah bu salgın biter de, özlediğimiz günlere yeniden döneriz" diye konuştu.
'ÇOCUĞUMU CAMDALARDAN BAKARAK ÖPÜYORDUM'
Pandemi hatıra defterinde bazı ilginç anılar da yer alıyor. Hasan Gümüş adlı bir müşteri hatıra defterine, "15 gün çok ağır hastalandım, 5 yaşındaki çocuğumu camlarda bakarak öpüyordum. Bir ara öleceğimi düşündüm. Çok kötü günlerdi inşallah bir an önce biter..." diye yazdı. Bir başka yazıda ise "Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı zor günler geçirdik. Askerden geldikten sonra iş bulamadım. Hastalık süresince ailem maddi destek sağladı bana. Arkadaşlarım, akrabalarım ile hastalık süresince görüşemedik. Kısıtlı bir hayat yaşamak zorunda kaldık. Covid-19 süresi boyunca günlük hayatta yapamadığım birçok şeyin ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Bu hastalığın bir an önce arkada kalmasını istiyorum. Yakup" diye yazıldı.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-03-16 08:59:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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