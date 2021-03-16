Aç kalan köpeğe sıcak yuva

Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'de açlıktan ölmek üzere olan sokak köpeği sıcak bir yuvaya kavuştu.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından ulaşan ihbar videosunda durumu oldukça kötü olan sahipsiz sokak köpeği için harekete geçildi. Mahalleye giden ekipler, bitkin halde olan köpek buradan alınarak Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada personel tarafından ayrı bir bölüme alınan köpeğin karnı doyurulduktan sonra aşıları yapıldı. DKPM ekipleri, baştan sona köpekle ilgilenen rehabilitasyon merkezi ve İpekyolu Belediyesi personeline teşekkür ettiler.

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