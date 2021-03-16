Başkale´de, kar altında 4,5 kilo toz esrar ele geçirildi

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, hudut birliklerinin arazi aramatarama faaliyeti sırasında, poşet içinde kar altına gizlenen 4 kilo 506 gram toz esrar ele geçirildi.

Türkiyeİran sınır hattında güvenliği sağlayan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı hudut birliklerince arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında, Sarısu mevkisinde kar altına poşet içinde gizlenen, 4 kilo 506 gram toz esrar bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından esrar maddesinin kim ya da kimlere ait olduğunun tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-03-16 10:05:44



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