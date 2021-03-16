Van'da 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, yaklaşık 40 kişiye faizle para verip, ödeme yapamayanların eş ve çocuklarını tehdit ederek, zorla tahsilat yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında, Erciş ilçesinde 40 kişiye faizle para verdiği tespit edilen 6 tefeciye yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 66 mermi, farklı kişiler adına düzenlenen 11 senet, 31 boş senet, suçlamalarla ilgili çeşitli 4 belge (sözleşme, not kağıtları, alacakverecek miktarları elde edilen karlar) ele geçirildi. D.Ç., T.P., B.T., M.A., K.Ç. ve T.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-03-16 14:11:05
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