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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran Belediyesinden kar suyu temizleme mesaisi

İHA

Çaldıran Belediyesinden kar suyu temizleme mesaisi

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, kar ve kar suyunu temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yağışların ardından çarşı merkezinde biriken kar yığınlarının temizlenmesinin ardından ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte eriyen kar sularının temizlenmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, bu yıl karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalıştığını ve ulaşım noktasında bir sorun yaşanmadığını belirterek, “İlçe merkezimiz D975 karayolu üzerinde kurulmuş ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bir ilçedir. Özellikle son bir haftada ilçemizde 70 santimetreden fazla kar yağışı gerçekleşti. Karla mücadele ekiplerimiz, halkımızın mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışarak ulaşımda aksamaların yaşanmamasını sağlayarak yollarda olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yapıyor. Havaların ısınmasının ardından özellikle ilçe merkezinde karların erimesi su birikintilerine yol açmaktadır. Ekiplerimiz eriyen kar sularını temizleyerek ya da su akıntılarına yön vererek araç ve yaya trafiğinin rahat akmasını sağlamaktadır. Tek amacımız halkımıza hizmet ederek hayır duasını almaktır" dedi.
Çaldıran Belediyesi ekiplerinin çalışmalar halk ve esnaf tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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