Erciş’te sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu

Van’ın Erciş ilçesinde hayvan severler tarafından jandarmanın desteğiyle sokak hayvanları için 20 kulübe yapıldı.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erciş ilçesinde düzenlenen organizasyonla sokak hayvanlarına kulübe yapılarak belirli odak noktalarına mama bırakıldı. Erciş Belediyesi, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ve Van Hayvan Sesi Topluluğunun işbirliğiyle düzenlenen ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği organizasyonla sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu.

Veteriner hekimler tarafından hayvanların iç ve dış parazit aşıları yapılırken, tedaviye muhtaç olan hayvanlar ise tedavileri yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) gönüllüsü Mihriban Balta ve Van Hayvan Sesi Topluluğu gönüllüsü Başak Avcı, göstermiş oldukları ilgiden ve desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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