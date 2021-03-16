KOSGEB’den girişimcilere büyük destek 14 bin 544 girişimciye 588 milyon 257 bin TL destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van Müdürü Bilal Emre Yörük, 2003 ila 2020 yılları arasında 14 bin 544 girişimciye 588 milyon 257 bin TL’lik destek sağlandığını söyledi.

2003 yılında hizmete başlayan KOSGEB Van İl Müdürlüğünün desteklemeleri ile ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Yörük, hedef kitlelerinin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu ifade ederek, bu yönde çalışmalarının olduğunu söyledi. Hükümetin politikaları çerçevesinde imalat sanayi, yüksek teknoloji ve millileştirmeye yönelik teşvik ve yönlendirmenin söz konusu olduğunu belirten Yörük, “KOSGEB olarak bu desteklere ağırlık verirken bir yandan da ülkemizin ve ilimizin istihdam sorununa çözüm olması adına girişimciliğin desteklenmesi anlamında önemli politikalar yürütüyoruz” dedi.

1998 yılından 2003 yılına kadar Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin de Van’a bağlı olduğunu dile getiren Yörük, “O dönemde üç ile 36 bin TL gibi bir destek verirken 2003 yılından 2020 yılına kadar 14 bin KOBİ’mize 588 milyon TL’lik bir destek verdik. Yine Van’da özellikle istihdam sorununa çözüm anlamında 24 bin gencimize girişimcilik eğitimi programı düzenledik ve şu anda hali hazırda bin 682 girişimcimiz var. Her işletmede üç kişinin çalıştığını varsayarsak bu da yaklaşık 5 bin kişiye tekabül ediyor. Bu da Van ekonomisi için önemli bir katma değerdir” ifadelerini kullandı.

2020 yılında da desteklerine devam ettiklerinin altını çizen Yörük, “2020 yılında KOBİ ve girişimcilerimize yaklaşık 22 milyon TL destekte bulunduk. Önümüzdeki günlerde de yine KOSGEB destek ve hizmetlerini vermeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde ArGe desteklerimizde de yenilik oldu. Ürün geliştirmeye yönelik bir destek programımız da faaliyete geçti. Bunun yanında teknolojik ürün geliştirilmesine yönelik ilimizde faaliyet gösteren işletmelere de destekler veriyoruz. Şu ana kadar hali hazırda Van Teknokent bünyesinde 31, teknokent dışında ise 12 olmak üzere 43 ArGe inovasyon projesini destekledik. Bu da yenilikçi ürünlerin üretilmesi anlamında çalışmalar yapan şirketlere ve genç girişimcilere büyük bir katkı sunmaktadır. KOSGEB Van İl Müdürlüğü olarak bu konularda desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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